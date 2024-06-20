"حزب الله" يربط خفض التصعيد مع إسرائيل بوقف الحرب على غزة

تشدد ميليشيا "حزب الله" على ربط خفض التصعيد مع إسرائيل بوقف الحرب على قطاع غزة؛ ما يوجد معارضة إسرائيلية، وينذر بشكل أكبر باندلاع حرب شاملة بين الطرفين، إلا أن هذا الشرط قوبل برفض إسرائيلي اعتبر أن الجبهتين منفصلتين تمامًا.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عقب هجوم السابع من أكتوبر، بدأت ميليشيا حزب الله التحرك العسكري على الجبهة الشمالية لإسرائيل سواء بالقصف الصاروخي أو إرسال المسيرات باتجاه العمق الإسرائيلي.

وازدادت وتيرة التصعيد بين الطرفين؛ إذ استباحت الطائرات الإسرائيلية جنوبي لبنان بقصف المنشآت وجملة من الاغتيالات في صفوف نشطاء الميليشيا، التي استهدفت بدورها منشآت عسكرية حيوية لإسرائيل.

وقبل يومين جاء المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين إلى تل أبيب وكذلك بيروت لبحث سبل خفض وتيرة التصعيد ووقف الأعمال العسكرية بما يعيد تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.