بوريل: السنوار كان عقبة أمام وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن السنوار كان عقبة أمام وقف إطلاق النار الملح والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن في غزة.

وكتب بوريل على موقعه بمنصة إكس أن "يحيى السنوار كان إرهابيًا مدرجًا على قائمة الاتحاد الأوروبي، وكان مسؤولًا عن الهجوم الشنيع في 10 يوليو/تموز".

وأضاف بوريل: "لقد كان عقبة أمام وقف إطلاق النار المطلوب بشكل عاجل، ويجب الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن. يجب أن تكون هناك نهاية للعنف وتحرير الرهائن ووقف معاناة الفلسطينيين".

وفي وقت سابق أمس الخميس، انتقد بوريل منح الولايات المتحدة إسرائيل مهلة شهر واحد لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، قائلًا إن خلال ذلك الوقت سيموت عدد كبير جدًا من الناس.

وقال بوريل للصحفيين في بروكسل، قبل قمة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي: "تقول الولايات المتحدة لإسرائيل إنها يجب أن تحسن الدعم الإنساني لغزة، لكنها منحت مهلة شهر لتحقيق ذلك. مهلة شهر، بالوتيرة الحالية التي يلقى بها الناس حتفهم، تعني عددًا كبيرًا جدًا".