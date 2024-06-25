الصومال يتهم القوات الإثيوبية بالتوغل داخل أراضيه

اتهم سفير الصومال لدى الأمم المتحدة القوات الإثيوبية اليوم الإثنين بتنفيذ عمليات توغل غير قانونية عبر الحدود المشتركة بين البلدين مما أدى إلى مواجهات مع قوات الأمن المحلية.

ويتمركز ما لا يقل عن 3 آلاف جندي إثيوبي في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال، التي تقاتل حركة الشباب، التي تسيطر على مساحات واسعة من البلاد.

ويتواجد ما بين 5 إلى 7 آلاف جندي إثيوبي إضافي في عدة مناطق بموجب اتفاقية ثنائية.