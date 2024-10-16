قطر: لن نسمح بشن هجمات على أي دولة من قاعدة "العديد" (فيديو)

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده لا تقبل بشن هجمات على دول في المنطقة أو خارجها من قاعدة "العديد".

وأشار آل ثاني، في مقابلة مع تلفزيون قطر الرسمي، إلى أن علاقة بلاده مع الولايات المتحدة قائمة على "شراكة إستراتيجية".

وأكد أن هذه العلاقة تتسم بالتعاون على مستويات متعددة، مع التأكيد على أن كل طرف يتمتع بالسيادة الكاملة، ولا يتدخل أي منهما في شؤون الآخر.

يذكر أن قاعدة العديد في قطر تضم مركز القيادة الإقليمي للقوات الجوية الأمريكية وتعد الأكبر في المنطقة.

وبحسب التقديرات، تضم القاعدة، التي أنشئت عام 2005، نحو 10 آلاف جندي أمريكي.