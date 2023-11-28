مديرا "CIA" و"الموساد" في الدوحة لبحث هدنة غزة

يلتقي مديرا الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية، الثلاثاء، رئيس الوزراء القطري في الدوحة لبحث "المرحلة المقبلة" من اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الزيارة.

وقال المصدر شرط عدم الكشف عن اسمه نظرًا لحساسية المحادثات، لوكالة "فرانس برس" إن "مدير وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إيه (وليام بيرنز) ومدير الموساد (ديفيد بارنياع) يزوران الدوحة للقاء رئيس الوزراء القطري (الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني)".

وأضاف أن الزيارة تأتي "للبناء على التقدم المحرز في اتفاق الهدنة الإنسانية الذي تمّ تمديده وبدء المزيد من المباحثات حول المرحلة المقبلة من اتفاق محتمل"، مشيرًا إلى حضور مسؤولين مصريين الاجتماع أيضًا.

وبدأ سريان اتفاق الهدنة الجمعة بعد وساطة قطرية بدعم من مصر والولايات المتحدة وسمح حتى الآن بالإفراج عن 50 رهينة محتجزين في قطاع غزة و150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية. وأفرج كذلك عن 19 رهينة آخرين غالبيتهم من العمال الأجانب لكن خارج إطار الاتفاق.