إعلام لبناني: إسرائيل تقصف بيروت بقنابل فوسفورية "محرمة دولياً"

قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، إن الجيش الإسرائيلي استخدم القنابل الفسفورية المحرمة دولياً في غارته على مناطق في بيروت.

كما شنت إسرائيل غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت في الساعات الأولى من صباح الخميس.

وأطلقت طوال الليل الفائت القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط.

وتعد الغارات ثالث استهداف إسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت، معقل ميليشيا حزب الله اللبناني، في أقل من 24 ساعة.

ومن جانبه كان قد أصدر الجيش الإسرائيلي فجر الخميس إنذارا لسكان 5 مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت والمقيمين قربها بإخلاء بيوتهم "فورا".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية يوم أمس الأربعاء مقتل 46 شخصا وإصابة 85، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من لبنان.

وتكثف إسرائيل غاراتها على لبنان في الأيام الأخيرة، قائلة إنها تستهدف مواقع لميليشيا حزب الله.