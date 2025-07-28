ترامب: الاتحاد الأوروبي سيرسل المزيد من المساعدات لغزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيرسل المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، مضيفًا أنه يعتزم طلب المساعدة من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وأكد ترامب، في تعليقات أدلى بها إلى جانب ستارمر في اسكتلندا، أنه تحدث إلى مسؤولين إسرائيليين وأخبرهم أنهم ربما يحتاجون إلى اتباع نهج مختلف.

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جاء ذلك في الوقت الذي، قالت فيه الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إنها مستعدة لاتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تذكر تفاصيل حول ماهية هذه الخطوات.

وأكد متحدث باسم الحكومة الألمانية: "المستشار كان واضحًا للغاية في المحادثة الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي... بأن الحكومة الاتحادية مستعدة لزيادة الضغط إذا لم يتم إحراز تقدم".

وأضاف: "نحن مستعدون من حيث المبدأ لاتخاذ مزيد من الخطوات، وهذا هو أيضًا الغرض من الاجتماع الأمني ظهر اليوم"، في إشارة إلى اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الألماني، بحسب "رويترز".