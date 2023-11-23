المبعوث الأممي يدعو إلى اجتماع لتسوية الخلافات السياسية في ليبيا
تشهد ليبيا محاولة جديدة لإنهاء الجمود السياسي، وإيجاد حل للخلافات بين المكونات السياسية في البلاد، وذلك بعد دعوة وجهتها البعثة الأممية إلى ليبيا لعقد اجتماع موسع لهذا الغرض.
وفي التفاصيل، وجَّه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي دعوة إلى 5 أطراف رئيسة في الصراع للمشاركة في اجتماع لم يحدد موعده بعد بهدف التوصل إلى تسوية حول المسائل الخلافية.
وأفادت البعثة الأممية إلى ليبيا، في بيان لها، اليوم الخميس، بأن "باتيلي" اقترح في دعوته عقد اجتماع تحضيري بمشاركة ممثلي المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.
وأوضحت أن هذه الدعوة تأتي "لتحديد موعد اجتماع قادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، والمسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع بتنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب".
وقال "باتيلي" إنه لأول مرة منذ تعثر إجراء الانتخابات، في 24 كانون الأول ديسمبر 2021، "أصبح لدى ليبيا إطار دستوري وقانوني منظم للانتخابات"، في إشارة الى القوانين الصادرة عن لجنة 6+6 المشكلة بين مجلسي النواب والدولة.
وناشد المبعوث الأممي الأطراف الرئيسة الفاعلة "الانتقال بحُسن نية إلى المرحلة التالية من الجهود الرامية لتحقيق الهدف المشترك المنشود، وهي إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع تلبي تطلعات الشعب الليبي".
وذكرت بعثة الأمم المتحدة، عبر موقعها الإلكتروني، أن دعوة "باتيلي" تتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2702 لسنة 2023 الذي "يؤكد دعم مجلس النواب لدور الوساطة والمساعي الحميدة التي يضطلع بها الممثل الخاص".
وأضافت أن هذه المساعي تأتي في إطار "تعزيز عملية سياسية شاملة للجميع يقودها الليبيون ويملكون زمامها".
وقالت البعثة إن باتيلي "يدعو الأطراف كافة إلى مضاعفة جهودها لتسوية المسائل الخلافية المعلقة على الصعيد السياسي، من خلال حوار تيسّره الأمم المتحدة، وبروح من التوافق"، كما دعت إلى تقديم الدعم الكامل لباتيلي والبعثة في تنفيذ ولايتهما.
وكشفت البعثة الأممية أن المبعوث الأممي يعتزم إجراء مشاورات مركزة مع طيف أوسع من الأطراف الليبية الأخرى، بالتوازي مع الاجتماع التحضيري، وحرصًا على مبدأ الشمول في العملية السياسية، وفق بيان البعثة.