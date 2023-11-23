المبعوث الأممي يدعو إلى اجتماع لتسوية الخلافات السياسية في ليبيا

تشهد ليبيا محاولة جديدة لإنهاء الجمود السياسي، وإيجاد حل للخلافات بين المكونات السياسية في البلاد، وذلك بعد دعوة وجهتها البعثة الأممية إلى ليبيا لعقد اجتماع موسع لهذا الغرض.

وفي التفاصيل، وجَّه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي دعوة إلى 5 أطراف رئيسة في الصراع للمشاركة في اجتماع لم يحدد موعده بعد بهدف التوصل إلى تسوية حول المسائل الخلافية.

وأفادت البعثة الأممية إلى ليبيا، في بيان لها، اليوم الخميس، بأن "باتيلي" اقترح في دعوته عقد اجتماع تحضيري بمشاركة ممثلي المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

وأوضحت أن هذه الدعوة تأتي "لتحديد موعد اجتماع قادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، والمسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع بتنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب".