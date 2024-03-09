دون تحديد موعد.. كندا تؤكد استئناف تمويل الأونروا

قال وزير المساعدات الدولية الكندي، أحمد حسين، في بيان، الجمعة، إن أوتاوا ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً، وفقا لرويترز.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال، الخميس، إن بلاده لم تتخذ قرارا بعد بشأن استئناف تمويل الأونروا، وأكد أن كندا تنتظر نتائج التحقيق الداخلي للأمم المتحدة في الاتهامات الإسرائيلية.

وأعلنت كندا وقف التمويل يوم 26 يناير/كانون الثاني، بعدما اتهمت إسرائيل بعض موظفي الأونروا بالاشتراك في هجوم حركة حماس، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وعلّقت الولايات المتحدة، ودول أوروبية، تمويل الوكالة بعد الاتهامات الإسرائيلية.