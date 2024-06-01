ميليشيا حزب الله تسقط مسيّرة إسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية

قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة تابعة له أسقطت بصاروخ سطح - جو فوق الأراضي اللبنانية، اليوم السبت، فيما أعلنت ميليشيا حزب الله مسؤوليتها عن العملية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الميليشيا قولها في بيان، إنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز هرمز 900 "كانت تعتدي على أهلنا وقرانا"، في إشارة إلى أن العملية جاءت تضامنًا مع قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل حربًا على قطاع غزة، منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، تقول إنها تستهدف حركة حماس.

وأظهر مقطع فيديو متداول على الإنترنت ما يبدو أنها طائرة بحجم طائرات هرمز تشتعل فيها النيران، وتدور خلال السقوط على الأرض.