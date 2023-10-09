الهجوم البري على غزة.. سيناريو يحبس الأنفاس بمآلاته المُرعبة
يشكل السيناريو المحتمل والمتمثل بشن هجوم بري إسرائيلي على غزة مصدر رعب لسكان القطاع ذي الكثافة السكانية العالية، لا سيما مع أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، فرض حصار كامل على القطاع بعد هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حركة حماس، وخلّف حتى الآن أكثر من 1100 قتيل لدى الجانبين.
وتبدو سلسلة الأحداث التالية واضحة، وفقًا لرئيس قسم دراسات الحرب الحضرية في "معهد الحرب الحديثة"، جون سبينسر، الذي توقّع، على منصة "إكس" اليوم، أن "تشنّ إسرائيل أكبر عملية مشتركة لها (جو/ بر/ بحر/ فضاء) في التاريخ ضدّ غزة".
من جهته، توقّع ألكسندر غرينبرغ من "معهد القدس للاستراتيجية والأمن" أن "تستهدف الضربات أولًا مراكز قيادة حماس وقواتها، وأن تأتي النيران من كلّ مكان"، مضيفا: "بالتوازي مع ذلك، سيستعدّ الجيش للدخول إلى غزّة".
حرب عصابات
غير أنّ حرب العصابات في المناطق الحضرية تفرض قتالًا بالأيدي، وتقلل من الرؤية وتزيد الفخاخ وتطمس القدرة على التمييز بين المدنيين والجنود.
ووصف أندرو غالر، وهو ضابط بريطاني سابق أصبح اليوم محللًا لدى مجموعة "جاينز" المعلوماتية، "ساحة معركة بزاوية 360 درجة حيث التهديد في كل مكان"، من المجاري إلى الأسطح ومن الطوابق السفلية إلى الأسقف الزائفة.
ويوضح أن تأمين كلّ مبنى يحتمل أن يكون محاصرًا يعني تعبئة خبراء لإزالة الألغام ونشر سلالم وحبال ومتفجّرات، وكلّ ذلك "ربما خلال تعرّضه لضربات"، ربّما ليلية.
بالإضافة إلى ذلك، "هناك مخاطر من النيران الصديقة"، مرتبطة بانتشار المقاتلين وتنقّلاتهم، وفق قوله، مضيفا: "كما أظهرت عدة نزاعات منذ قرن، يمكن لاستخدام المدفعية أن يفاقم الأمور" حين تصبح الأنقاض غطاء.
"المدينة الأرضية"
يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزّة، الذي تسيطر عليه حركة حماس وتحاصره إسرائيل منذ العام 2007، فيما يطلق أهالي القطاع على شبكة الأنفاق السرية التي حفرتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي اسم "المدينة الأرضية"، في حين تسميها إسرائيل "مترو حماس" أو "مترو غزة"، وقد استهدفتها مرارًا بالقصف والتدمير.
وظهرت الأنفاق للمرة الأولى في القطاع عام 2006، عندما استخدمت حماس أحدها لأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط خلال هجوم على موقع حدودي في رفح جنوب القطاع، فيما أفرجت الحركة عنه عام 2011.
وتكثف حفر الأنفاق بعد بدء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة إثر سيطرة حركة حماس عليه في 2007، وإقفال مصر معبر رفح المؤدي إلى القطاع. وأقام الفلسطينيون أنفاقا على الحدود مع مصر استخدمت لتهريب مقاتلين وأسلحة. ودمرت القوات المصرية العديد منها، لكن منذ العام 2014، حفرت حركة حماس أنفاقًا داخل القطاع نفسه.
ويتمركز المقاتلون على عمق يصل إلى 30 أو 40 مترًا تحت الأرض، وينتشرون بعيدًا عن نطاق الضربات. ويمكن لبطاريات قاذفات الصواريخ المخبأة على عمق بضعة أمتار أن تخرج من خلال نظام الباب المسحور لتطلق النار وتختفي مرة أخرى.
وكان الجيش الإسرائيلي قد قصفها بشكل مكثف عام 2021، ولكن إذا كان جزء من هذه الشبكة معروفًا بلا شك لإسرائيل، يبقى البعض الآخر سريًا وينذر بتعقيد عملياتها.
ميزة تكتيكية
يؤكد مدير الأبحاث في مركز صوفان في نيويورك، كولين كلارك، أن حركة حماس "تعرف أنفاقها عن ظهر قلب.. وبعضها فيها فخاخ. الاستعداد للقتال في مثل هذه الأماكن سيتطلب معلومات استخباراتية واسعة النطاق والتي قد لا يمتلكها الإسرائيليون".
وأقرّ ألكسندر غرينبرغ بأن "الجميع يعلم أن (العملية) ستكون طويلة وصعبة مع الكثير من الخسائر"، مضيفًا أن هناك "روبوتات ووسائل خاصة أخرى تسمح بالدخول في أنفاق".
وأضاف: "بالنسبة لحماس، إنها ميزة يمكن أن تشكّل أيضًا فخًّا. فعندما يتمّ تحديد مواقع الأنفاق، يمكن حبس من بداخلها. في هذه الحالة، ستكون التعليمات بلا رحمة".
وزن الرهائن
سينطوي على العملية تعقيد إضافي، هو أن حركة حماس احتجزت عشرات المدنيين كرهائن، معظمهم من الإٍسرائيليين، لكن أيضًا عمّال أجانب وجنود ربّما، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وقالت الباحثة في علم الاجتماع في المجلس الوطني للبحوث العلمية في فرنسا، سيلفين بول، المتخصصة بالشؤون الإسرائيلية: "لن يغفر المجتمع الإسرائيلي إذا لم تكن حياة الرهائن أولوية. الضغط الذي يمارسه الرأي العام كبير ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرف ذلك تمامًا".
وأضافت: "في الحسابات التي سيطالب بها المجتمع الإسرائيلي، سيكون هناك أنتم لم تضمنوا أمننا، أعدوا الرهائن إلينا"، متوقعة: "بلا شك صراعات بين الجيش والسياسيين".
في الواقع، إسرائيل ليست حاليًا في موقع تفاوض، بحسب الباحث في "معهد دراسات الأمن القومي" في تل أبيب كوبي مايكل، الذي أضاف: "مع كلّ الحزن والألم، لا يمكن لمشكلة الرهائن أن تكون الأولوية الأولى لإسرائيل".
وتابع: "إسرائيل لن تحل مشكلة الرهائن، إلّا عندما تُهزم حماس وتضعف. ليس قبل ثانية واحدة من ذلك".
واليوم، أكّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أنّ "لا مكان حالياً" للتفاوض مع إسرائيل حول تبادل للأسرى، في ظل استمرار "العملية العسكرية" ضد الدولة العبرية.