الهجوم البري على غزة.. سيناريو يحبس الأنفاس بمآلاته المُرعبة

يشكل السيناريو المحتمل والمتمثل بشن هجوم بري إسرائيلي على غزة مصدر رعب لسكان القطاع ذي الكثافة السكانية العالية، لا سيما مع أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، فرض حصار كامل على القطاع بعد هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حركة حماس، وخلّف حتى الآن أكثر من 1100 قتيل لدى الجانبين.

وتبدو سلسلة الأحداث التالية واضحة، وفقًا لرئيس قسم دراسات الحرب الحضرية في "معهد الحرب الحديثة"، جون سبينسر، الذي توقّع، على منصة "إكس" اليوم، أن "تشنّ إسرائيل أكبر عملية مشتركة لها (جو/ بر/ بحر/ فضاء) في التاريخ ضدّ غزة".

من جهته، توقّع ألكسندر غرينبرغ من "معهد القدس للاستراتيجية والأمن" أن "تستهدف الضربات أولًا مراكز قيادة حماس وقواتها، وأن تأتي النيران من كلّ مكان"، مضيفا: "بالتوازي مع ذلك، سيستعدّ الجيش للدخول إلى غزّة".

حرب عصابات

غير أنّ حرب العصابات في المناطق الحضرية تفرض قتالًا بالأيدي، وتقلل من الرؤية وتزيد الفخاخ وتطمس القدرة على التمييز بين المدنيين والجنود.

ووصف أندرو غالر، وهو ضابط بريطاني سابق أصبح اليوم محللًا لدى مجموعة "جاينز" المعلوماتية، "ساحة معركة بزاوية 360 درجة حيث التهديد في كل مكان"، من المجاري إلى الأسطح ومن الطوابق السفلية إلى الأسقف الزائفة.

ويوضح أن تأمين كلّ مبنى يحتمل أن يكون محاصرًا يعني تعبئة خبراء لإزالة الألغام ونشر سلالم وحبال ومتفجّرات، وكلّ ذلك "ربما خلال تعرّضه لضربات"، ربّما ليلية.

بالإضافة إلى ذلك، "هناك مخاطر من النيران الصديقة"، مرتبطة بانتشار المقاتلين وتنقّلاتهم، وفق قوله، مضيفا: "كما أظهرت عدة نزاعات منذ قرن، يمكن لاستخدام المدفعية أن يفاقم الأمور" حين تصبح الأنقاض غطاء.