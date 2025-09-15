لبنان يوقف عملاء لإسرائيل ويفكك شبكات تهريب وإرهاب

كشف وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار اليوم الاثنين، عن إحباط عملية تهريب كمية هائلة من المخدرات انطلاقا من لبنان، مكونة عن 6 ملايين و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيش.

وأفاد الوزير الحجار بحسب الوكالة الوطنية للإعلام خلال مؤتمر صحفي بأن السلطات تمكنت من تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات تمتد بين لبنان وتركيا وأستراليا والأردن، حيث تم توقيف رئيس الشبكة وعدد من أفرادها، بعد مراقبة دقيقة استمرت أشهرا.

وأشار إلى أن "شعبة المعلومات نفّذت عدداً من العمليات الأمنية بكل فعالية ولكن بصمت، وشهدنا عددا من التوقيفات المرتبطة بالإرهاب وبالعمالة، بالإضافة إلى ضبط عمليات جرمية".

وأكد أنه "تمّ توقيف أشخاص ومجموعات صغيرة في ملف الإرهاب منذ أيام وأسابيع قليلة، وتأتي هذه التوقيفات في إطار العمل الاستباقي، كما أوقفنا عدداً من العملاء للعدو الإسرائيلي".

وكشف عن "تفكيك شبكة لتهريب الكبتاغون والحشيش ذات بُعد دوليّ وتوقيف رئيسها بالإضافة إلى أشخاص آخرين وهذه المجموعة كانت قيد المراقبة على مدى الأشهر الماضية حتى توصلنا إلى ضبطها وتفكيكها".

ولفت إلى أنّه تم "ضبط 6 ملايين و500 ألف حبة كبتاغون محضّرة للتهريب إلى السعودية عبر مرفأ بيروت، وتوقيف رأس الشبكة وآخرين تم خلال وقت متزامن وبمعلومات محلية وجهد من شعبة المعلومات، كما تمّ ضبط العملية قبل الوصول إلى مرفأ بيروت لشحنها".

وشدد على أن "لا منطقة ولا هوية ولا طائفة للجريمة، ومكافحة المخدرات عملية شاملة وممتدة على كل الأراضي اللبنانية والشبكة التي ضبطناها لها فعلاً أبعاد دولية". كما شدد على أن "لا غطاء فوق رأس أحد والسلطة السياسية تقدّم كل الدعم للأجهزة الأمنية لتقوم بعملها على أكمل وجه، ولا أحد يغطي بأي شكل أي نوع من أنواع الجرائم".

وأشار إلى أن "الجيش اللبناني فكّك منذ أيّام معمل مخدّرات في إحدى المناطق، وهناك كمية من المخدرات قد تكون من بقايا النظام السابق في سوريا". وأكد أن "الأجهزة الأمنية تسهر على حماية المجتمع ولا مجال للعملاء في لبنان وكل من يخالف القانون بأي شكل من الأشكال سيكون عرضة للملاحقة والإحالة أمام القضاء المختص".

وعن توقيف خلية لـ"حزب الله" في سوريا، رد وزير الداخلية: "لم نتبلّغ بهذا الأمر".

وأكد أن "هناك تواصلا بين الأجهزة اللبنانية والأجهزة في سوريا والسعودية وتركيا والأردن، والعملية التي أعلنّا عنها حصلت بطريقة احترافية وضبطت المخدرات قبل وصولها إلى المرفأ لشحنها".