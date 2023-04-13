الأردن يحذر من فرض قيود إسرائيلية على المسيحيين بالقدس

حذر الأردن، اليوم الخميس، من فرض إسرائيل قيودًا "تحدُّ من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس، وتقليص أعداد المحتفلين بسبت النور".

وشددت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها، على "رفضها وإدانتها لجميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحرّ وغير المُقيد إلى كنيسة القيامة، يوم السبت المقبل لممارسة شعائرهم الدينية".