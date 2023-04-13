الأردن يحذر من فرض قيود إسرائيلية على المسيحيين بالقدس

الأردن يحذر من فرض قيود إسرائيلية على المسيحيين بالقدس

فريق التحرير
فريق التحرير

حذر الأردن، اليوم الخميس، من فرض إسرائيل قيودًا "تحدُّ من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس، وتقليص أعداد المحتفلين بسبت النور".

وشددت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها، على "رفضها وإدانتها لجميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحرّ وغير المُقيد إلى كنيسة القيامة، يوم السبت المقبل لممارسة شعائرهم الدينية".

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وأكد البيان أن "على إسرائيل، احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ووقف جميع الإجراءات التضييقية على مسيحيي القدس المحتلة، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها المساس بحرية العبادة في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة".

الأردن
إسرائيل

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