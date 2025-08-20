logo
العالم العربي

أوغندا تنفي الاتفاق مع واشنطن بشأن المهاجرين

أوغندا تنفي الاتفاق مع واشنطن بشأن المهاجرين
الرئيس الأوغندي يوري موسيفينيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
20 أغسطس 2025، 11:07 ص

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأوغندية الأربعاء، إن بلاده لم تتوصل إلى أي اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن استقبال مهاجرين غير شرعيين.

وأوضح أوكيلو أوريم، وزير الدولة للشؤون الخارجية في أوغندا، عبر رسالة نصية "حسب علمي، لم نتوصل إلى أي اتفاق من هذا القبيل. لا تتوافر لدينا المرافق أو البنية التحتية اللازمة لاستيعاب هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، وبالتالي لا يمكننا استقبالهم"، بحسب "رويترز".

وذكرت قناة "سي.بي.إس نيوز" الثلاثاء، نقلًا عن وثائق داخلية، أن واشنطن توصلت إلى اتفاقيات ترحيل مع هندوراس وأوغندا، في إطار جهودها لإبرام المزيد من الاتفاقيات مع الدول التي تقبل المهاجرين المرحلين من غير مواطنيها من الولايات المتحدة.

