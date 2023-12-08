"القنابل النائمة" تهدد بجعل غزة غير صالحة للسكن بعد الحرب
حوّل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة أحياءً بأكملها إلى رماد، وربما يعني استئناف القتال والغارات الجوية المكثفة على جنوب القطاع بعد توقف دام أسبوعًا، أن المزيد من الأحياء ستواجه نفس المصير، بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
ورصد التقرير حجم الدمار الهائل الذي حلَّ بغزة، واحتمال أن يكون السكن في أجزاء منها حتى بعد انتهاء الحرب، أمرًا خطيرًا للغاية.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الأممي المتخصص بإزالة المتفجرات، تشارلز بيرش، الذي كان في غزة أثناء ذروة القصف الجوي، قوله إن غزة مليئة الآن بالمئات، إن لم يكن الآلاف، من الذخائر التي لم تنفجر بعد، بدءًا من صواريخ حماس بدائية الصنع، وانتهاءً بالقنابل المتطورة التي نقلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل.
وتوقع الخبير أن يصل منسوب التلوث بسبب مخلفات الحرب إلى حد لا يصدق، على غرار ما حدث إبان الحرب العالمية الثانية، مضيفًا أن العمل على جعل غزة مكانًا آمنًا للعيش سيستغرق سنوات عديدة، وتكاليف إعادة إعمارها تقدر بملايين الدولارات، بحسب اعتقاده.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى تقديرات بنزوح ما نسبته 80% من سكان غزة بسبب الحرب، إلى جانب 3% من الغزيين إما قُتلوا أو جُرحوا، وغالبية الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة صحة غزة.
غير أن إعادة النازحين إلى بيوتهم ستكون مهمة ضخمة للغاية في ظل تسوية الكثير من المباني بالأرض، أو جعلها غير سليمة من الناحية البنيانية، فضلًا عن تدمير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي، بحسب الصحيفة.
وتابعت: "الكثير من الأسلحة التي يقول المحللون إنها استخدمت في غزة بما في ذلك الفسفور الأبيض، يمكنها أن تتسرب إلى إمدادات المياه"، مضيفة أن "إسرائيل من جهتها تقول إن هدفها تدمير حماس.. ولكن السؤال الذي برسم الإجابة الآن هو: من سيملك السلطة والموارد اللازمة لإدارة القطاع المدمر اقتصاديًا؟".
وقالت الصحيفة إنه "ربما تكون الذخائر غير المنفجرة التهديد الأكثر انتشارًا، فحتى في أوقات السلام النسبي التي شهدتها غزة، تسببت القنابل المتبقية من جولات القتال السابقة في حوادث قتل وتشويه على الدوام.. أما الآن، فالوضع أسوأ بأضعاف مضاعفة".
إرث دائم ومستمر
وتعد الذخائر غير المنفجرة إرثًا طويل الأمد من الحرب، وتشكل مخاطر على المدنيين لأجيال عديدة، مثل قنابل الحرب العالمية الثانية التي ما تزال موجودة تحت الأرض في أوروبا، وفق الصحيفة.
ولفتت إلى أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تشير إلى أن واحدة من كل 10 ذخائر لا تنفجر، رغم أن العدد قد يختلف بحسب نوع السلاح وحداثته، وربما يتأثر بعوامل تشمل مدة وظروف التخزين والطقس، وطبيعة الهدف.
وتقول الصحيفة إن الوضع في غزة الآن يشبه، إلى حد ما، الوضع في مدينة الموصل العراقية، بعد معركة تحريرها من تنظيم داعش العام 2017، وفي العام 2021، قالت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام إنها أزالت ما يزيد على 1200 ذخيرة من قضاء "تلكيف" وحده، شمال الموصل.
غير أن غزة ربما تمثل مشكلة أكثر تعقيدًا، وفق تقرير الصحيفة، التي نقلت عن الخبير المختص بنزع الألغام، سيمون إيلمونت، الذي عمل في الموصل ومدن أخرى انتُزعت من داعش، قوله إنه في كثير من الأحيان، كان هناك منطقة لم تمسها الألغام نسبيًا، يمكن للمدنيين أن يعيشوا فيها، بينما يعمل خبراء الذخائر في مكان آخر.
واستطرد بالقول: "لكن في غزة الوضع مختلف، فالمدينة بأكملها لن تكون صالحة للسكن إلى حد كبير أثناء عمليات التطهير من الذخائر غير المنفجرة والألغام، كما أن المباني الشاهقة المتداعية وأكوام الركام التي يبلغ ارتفاعها في بعض الأحيان 100 قدم، والأزقة الضيقة، والأنفاق تحت الأرض، التي تخفي ربما مصانع صواريخ حماس، ستتطلب جميعها عملية شاقة لتطهيرها، وهناك أيضًا التفجيرات السطحية الخاضعة للسيطرة لبعض الذخائر التي تهدد بانفجار الذخائر المدفونة".
"لا فكرة لدينا عما يوجد في غزة"
وقال تقرير "واشنطن بوست" إن العديد من الأسلحة التي يُعتقد أنها استخدمت في غزة، تم تصميمها بحيث لا تنفجر عند ملامستها، لكنها تتمتع بخاصية تسمح لها بالانفجار تحت الأرض أو داخل المباني، وإن مثل هذا النوع من الذخائر يصعب تحديد موقعه إذا لم ينفجر بالأصل.
ويُعتقد أيضًا أن الصواريخ التي تطلقها حماس والجماعات المسلحة الأخرى على إسرائيل، غير دقيقة، ونسبة فشلها في إصابة أهدافها مرتفعة جدًا، وفق التقرير.
ونقل عن خبراء قولهم إن حجم الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية في غزة يشير إلى استخدام قنابل ضخمة مثل قنابل "مارك84"، التي تزن الواحدة منها 2000 رطل.
على صعيد متصل، انتقد مشرعون أمريكيون إدارة بايدن بسبب افتقارها للشفافية فيما يتعلق بعدد الأسلحة التي أرسلتها إلى إسرائيل، خلافًا للمساعدات العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا، وفق التقرير.
ولفت إلى تعليق الخبير الأممي بيرش على ذلك بالقول إن دائرة الأمم المتحدة لأعمال الألغام ليس لديها فكرة بخصوص ماذا يوجد في غزة من أسلحة وذخائر.
وقالت "واشنطن بوست" إنه في النزاع الدائر الآن، لم يتم توثيق استخدام إسرائيل للذخائر العنقودية، التي تثير مخاوف متزايدة بشأن تأثيرها العشوائي وارتفاع معدلات فشلها، رغم استخدامها هذا النوع من القنابل في الماضي.
وأعربت عن قلق خبراء إزالة الأسلحة من استخدام إسرائيل الواسع للأسلحة الأحدث، وهو ما قد يفرض تحديات كثيرة، لاسيما أن شركات تصنيع الأسلحة قلما تساعد خبراء إزالة الألغام، وغالبًا ما تكون تقنيات نزع فتيل الألغام التي تستخدمها الجيوش، سرية.
مشكلة باهظة الثمن
ونقلت الصحيفة عن الخبير بيرش قوله إنه "في غزة، قد يستغرق الأمر مشاركة ما يقرب من 30 مقاولًا للحفر في الأنقاض لأكثر من شهر، للعثور على قنبلة واحدة فقط وتفكيكها، وذلك بتكلفة تصل إلى 40 ألف دولار لكل قنبلة".
من جهته، يرفض الجيش الإسرائيلي التعليق على قضية الذخائر التي لم تنفجر، وإلى أي حد سيساعد في إزالتها، فعلى عكس الولايات المتحدة، إسرائيل ليست طرفًا في الاتفاقية الدولية الساعية إلى الحد من تأثير الذخائر غير المنفجرة، وفق التقرير.