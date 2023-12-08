"القنابل النائمة" تهدد بجعل غزة غير صالحة للسكن بعد الحرب

حوّل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة أحياءً بأكملها إلى رماد، وربما يعني استئناف القتال والغارات الجوية المكثفة على جنوب القطاع بعد توقف دام أسبوعًا، أن المزيد من الأحياء ستواجه نفس المصير، بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ورصد التقرير حجم الدمار الهائل الذي حلَّ بغزة، واحتمال أن يكون السكن في أجزاء منها حتى بعد انتهاء الحرب، أمرًا خطيرًا للغاية.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الأممي المتخصص بإزالة المتفجرات، تشارلز بيرش، الذي كان في غزة أثناء ذروة القصف الجوي، قوله إن غزة مليئة الآن بالمئات، إن لم يكن الآلاف، من الذخائر التي لم تنفجر بعد، بدءًا من صواريخ حماس بدائية الصنع، وانتهاءً بالقنابل المتطورة التي نقلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

وتوقع الخبير أن يصل منسوب التلوث بسبب مخلفات الحرب إلى حد لا يصدق، على غرار ما حدث إبان الحرب العالمية الثانية، مضيفًا أن العمل على جعل غزة مكانًا آمنًا للعيش سيستغرق سنوات عديدة، وتكاليف إعادة إعمارها تقدر بملايين الدولارات، بحسب اعتقاده.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى تقديرات بنزوح ما نسبته 80% من سكان غزة بسبب الحرب، إلى جانب 3% من الغزيين إما قُتلوا أو جُرحوا، وغالبية الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة صحة غزة.

غير أن إعادة النازحين إلى بيوتهم ستكون مهمة ضخمة للغاية في ظل تسوية الكثير من المباني بالأرض، أو جعلها غير سليمة من الناحية البنيانية، فضلًا عن تدمير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي، بحسب الصحيفة.

وتابعت: "الكثير من الأسلحة التي يقول المحللون إنها استخدمت في غزة بما في ذلك الفسفور الأبيض، يمكنها أن تتسرب إلى إمدادات المياه"، مضيفة أن "إسرائيل من جهتها تقول إن هدفها تدمير حماس.. ولكن السؤال الذي برسم الإجابة الآن هو: من سيملك السلطة والموارد اللازمة لإدارة القطاع المدمر اقتصاديًا؟".

وقالت الصحيفة إنه "ربما تكون الذخائر غير المنفجرة التهديد الأكثر انتشارًا، فحتى في أوقات السلام النسبي التي شهدتها غزة، تسببت القنابل المتبقية من جولات القتال السابقة في حوادث قتل وتشويه على الدوام.. أما الآن، فالوضع أسوأ بأضعاف مضاعفة".