"الدعم السريع" تدمر طائرة ومخازن ومعدات بقاعدة عسكرية بالخرطوم
أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الإثنين، تنفيذ عملية نوعية داخل قاعدة وادي سيدنا العسكرية بالعاصمة الوطنية أم درمان.
وقالت حسب بيان على منصة "إكس"، إن العملية النوعية استهدفت قاعدة "وادي سيدنا" العكسرية ودمرت طائرة حربية من طراز (C130) ومخزنا للذخيرة وعددا من الآليات والمعدات والمركبات.
وأضافت "لقد أحدثت هذه العملية النوعية هلعًا في أوساط بقايا قوات العدو التي لم يكن أمامها إلا الهروب من ميدان القتال".
وأعلنت أن العملية النوعية التي نفذتها لن تكون الأخيرة، وستواصل العمل لإنهاء ما أسمتها بـ"الحقبة البائسة من تاريخ شعبنا العظيم".
وكثفت قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من البلاد خاصة في ولايات دارفور واستولت على 4 فرق عسكرية رئيسية من ضمن 5 فرق في دارفور.
وتستمر المحادثات بين قوات الجيش والدعم السريع في مدينة جدة السعودية وسط أنباء عن تقدم في المحادثات التي ترعاها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة الاتحاد الأفريقي وهيئة "إيغاد".