"الدعم السريع" تدمر طائرة ومخازن ومعدات‎ بقاعدة عسكرية بالخرطوم

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الإثنين، تنفيذ عملية نوعية داخل قاعدة وادي سيدنا العسكرية بالعاصمة الوطنية أم درمان.

وقالت حسب بيان على منصة "إكس"، إن العملية النوعية استهدفت قاعدة "وادي سيدنا" العكسرية ودمرت طائرة حربية من طراز (C130) ومخزنا للذخيرة وعددا من الآليات والمعدات والمركبات.

وأضافت "لقد أحدثت هذه العملية النوعية هلعًا في أوساط بقايا قوات العدو التي لم يكن أمامها إلا الهروب من ميدان القتال".