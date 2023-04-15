توقف حركة الطيران في مطار الخرطوم الدولي
قالت وسائل إعلام سودانية، إن حركة الطيران في مطار الخرطوم الدولي "توقفت"، اليوم السبت، بسبب الاشتباكات الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.
ونقلت عن مصدر في مطار الخرطوم، تأكيده أن حركة الطيران في المطار توقفت بشكل نهائي.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة دخول وحدات عسكرية إلى مدرج مطار الخرطوم الدولي.
وقال شهود عيان، إن اشتباكات مسلحة تدور حاليًا في محيط المطار.
ونقلت "رويترز"، عن شهود قولهم إنهم شاهدوا تصاعد الدخان من داخل مطار الخرطوم.
وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم منذ الصباح، اشتباكات بين وحدات من الجيش وقوات الدعم السريع.