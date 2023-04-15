توقف حركة الطيران في مطار الخرطوم الدولي

قالت وسائل إعلام سودانية، إن حركة الطيران في مطار الخرطوم الدولي "توقفت"، اليوم السبت، بسبب الاشتباكات الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

ونقلت عن مصدر في مطار الخرطوم، تأكيده أن حركة الطيران في المطار توقفت بشكل نهائي.