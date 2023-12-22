إرهاب خلف لوحات الفن.. أمريكا تستلم غاسل أموال "حزب الله"
أكدت صحيفة "لوريون لوجور" اللبنانية الناطقة بالفرنسية، تسليم رجل الأعمال وجامع التحف الفنية ناظم أحمد، وساعده الأيمن الهندي سوندار ناجاراجان إلى الولايات المتحدة، في قضية مرتبطة بتمويل ميليشيا "حزب الله".
وقالت الصحيفة في تقرير، "يشتبه في أنّ ناظم وشريكه في قلب الإدارة المالية لعمليات شبكة دولية لغسل الأموال والتهرب الضريبي مرتبطة بالحزب".
وأضافت أنه "تم تسليم الرجلين من بريطانيا إلى الولايات المتحدة في أوائل كانون الأول/ديسمبر الجاري، وهو ما أكدته السلطات البريطانية، يوم الثلاثاء للصحافة الهندية".
ووفق التقرير، "تمت عملية التسليم دون جلسة استماع، وكان من المقرر إجراؤها مبدئيًّا في عام 2024، بعد موافقة الشخص المعني على إجراء محاكمة في الولايات المتحدة".
ويُقدِّم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة، الهندي ناجاراجان باعتباره "المحاسب الدولي الرئيسي" لناظم أحمد، وهو خاضع للعقوبات الأمريكية منذ عام 2019 للاشتباه في تمويل ميليشيا "حزب الله".
واتُّهم ساندار ناجاراجان بأنه "كان في قلب الإدارة المالية وإدارة شبكة دولية لغسل الأموال والتهرب الضريبي يقودها رجل الأعمال والتي تضم ما لا يقل عن 52 فردًا وكيانًا دوليًّا، تم فرض عقوبات عليهم جميعًا في 18 نيسان/أبريل 2023".
وكانت شرطة لندن ألقت القبض في نيسان/أبريل الماضي على ساندار ناجارجان.
والتهم الموجهة إليه هي "تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لناظم سعيد أحمد"، كما هو مبين في الموقع الإلكتروني لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
أما ناظم أحمد، فكان يعيش مع عائلته في لبنان منذ سنوات، بحسب معلومات موقع "لوريون لو جور"، وهو ذو طبيعة "متحفظة" إلى حد ما، وتعرض الحكومة الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.