إرهاب خلف لوحات الفن.. أمريكا تستلم غاسل أموال "حزب الله"

أكدت صحيفة "لوريون لوجور" اللبنانية الناطقة بالفرنسية، تسليم رجل الأعمال وجامع التحف الفنية ناظم أحمد، وساعده الأيمن الهندي سوندار ناجاراجان إلى الولايات المتحدة، في قضية مرتبطة بتمويل ميليشيا "حزب الله".

وقالت الصحيفة في تقرير، "يشتبه في أنّ ناظم وشريكه في قلب الإدارة المالية لعمليات شبكة دولية لغسل الأموال والتهرب الضريبي مرتبطة بالحزب".

وأضافت أنه "تم تسليم الرجلين من بريطانيا إلى الولايات المتحدة في أوائل كانون الأول/ديسمبر الجاري، وهو ما أكدته السلطات البريطانية، يوم الثلاثاء للصحافة الهندية".