رئيس "هيئة السويس": حادث الناقلتين لم يؤثر في حركة القناة

قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن ناقلتين كانتا تنتظران في منطقة البحيرات الكبرى في القناة احتكتا ببعضهما البعض، الثلاثاء، لكن الحادث البسيط لم يؤثر على حركة الملاحة.

وبين ربيع أن الحادث وقع بينما كانت الناقلة أليجوت تستعد للتحرك من منطقة المخطاف، بينما كانت الناقلة ليريك ماجنوليا في الانتظار.