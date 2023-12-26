تقرير يكشف حجم ما قدمته أمريكا للجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب

كشف تقرير للقناة 12 العبرية، أن ما يقارب من 244 طائرة نقل أمريكية، و20 سفينة قامت بتسليم أكثر من 10 آلاف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة.

وقال التقرير إن وزارة الدفاع الإسرائيلية اشترت أسلحة إضافية بقيمة 40 مليار شيكل أي ما يعادل 2.8 مليار دولار من الولايات المتحدة.

وأشار تقرير القناة العبرية إلى أن جميع خطوط إنتاج الصناعات العسكرية الإسرائيلية تعمل على مدار الساعة لتزويد الجيش الإسرائيلي باحتياجاته العسكرية في الحرب الدائرة في قطاع غزة.

ويأتي التقرير التلفزيوني في أعقاب تصريح لعضو الكنيست عن حزب الليكود، تالي جوتليف في اجتماع مع أعضاء حزبه مؤخرا، زعم فيه أن كمية القصف المدفعي لأهداف تعود لحركة حماس جنوبي غزة، قد انخفضت على نحو كبير خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

كما تناول التقرير العبري أيضًا ما يقول إنها ادعاءات بأن الجيش الإسرائيلي منخرط فيما وصفها بسياسة "اقتصاديات التسلح"، أو بمعنى آخر، سياسة الاحتفاظ بالذخائر لضمان عدم نفادها، نافيا في الوقت ذاته وجود أي حالات منذ بداية الحرب لم تطلق في أثنائها القوات الجوية والبرية النار على أهداف لحماس بسبب نقص الذخيرة.