حماس تعلن أسر عدد من الجنود الإسرائيليين

نشرت كتائب القسام، صباح اليوم السبت، صورا قالت إنها تعود لجنود إسرائيليين تم أسرهم في عملية التسلل التي نفذها عناصر من الكتائب داخل مستوطنات الغلاف.

بالتزامن مع ذلك، أعلن الجناح المسلح لحماس إطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ مع بدء "عملية طوفان الأقصى".

وأطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في القدس، بعد إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة.

وأدى إطلاق الصواريخ، الذي بدأ في وقت سابق من اليوم، إلى مقتل شخص واحد على الأقل، وهي امرأة في الستينيات من عمرها، جنوب إسرائيل، وإصابة 15 آخرين، وفق مسعفين.