أبرز الردود الدولية على الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين (فيديو)

تفاعلت عدد من الدول مع الضربات التي نفذتها بريطانيا والولايات المتحدة، فجر اليوم الجمعة، على مواقع عسكرية لميليشيات الحوثيين في اليمن.

وعبّرت دول من الاتحاد الأوروبي عن دعمها للضربة المزدوجة، محمّلة المسؤولية للحوثيين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، إن الضربات كانت تهدف إلى منع وقوع المزيد من الهجمات في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هدفها هو تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر.

وجددت فرنسا إدانتها لهجمات ميليشيات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر، ودعت إلى وقفها فورًا في أعقاب هجمات الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: "بهذه الأعمال المسلحة يتحمل الحوثيون مسؤولية بالغة الخطورة عن التصعيد في المنطقة".