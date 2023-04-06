العراق يتبنى قتل قيادي "داعشي" في إدلب السورية

تبنى جهاز المخابرات العراقي، ليل الأربعاء/الخميس، قتل قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد "استدراجه واستهدافه" في محافظة إدلب السورية، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش الأمريكي مسؤوليته عن قتله.

وقال الجهاز في بيان، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة باستهداف قيادات عصابات داعش الإرهابية، تَمكّن الجهاز بعملية استخبارية نوعية من قتل الإرهابي (خالد عايد أحمد الجبوري) المكنى (يعقوب المهاجر)".