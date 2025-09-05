"أتمنى رصاصة بين عيني".. جندي إسرائيلي يكشف أهوالاً عاشها خلال حرب غزة (فيديو)

كشف جندي من لواء "غولاني" النخبوي في الجيش الإسرائيلي، عن التداعيات السلبية والآثار النفسية التي لحقت به جراء خوضه تجربة الحرب في قطاع غزة مؤخراً.

وقدّم الجندي إفادته أمام أعضاء "لجنة الخارجية والأمن" في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، مؤكداً أنه "يحاول الانتحار يوميًا، وأن حلمه الأكبر هو أن يتلقّى رصاصة بين عينيه".

جاء ذلك خلال مداولات أجراها "الكنيست" حول مشروع قانون الخدمة العسكرية، وتجنيد طلاب المدارس الدينية "الحريديم".

وقال الجندي، الذي يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة: "نتعامل مع أمور كثيرة هنا، لكننا في النهاية لا نتعامل مع ما هو مهم حقًا".

وأضاف: "أنا شاب في الـ 21 من عمري، وحلمي الأكبر، إذا سألتموني، هو أن أتلقّى رصاصة بين عيني؛ أنا جثة متحركة، أنا شخص ميت".

وتساءل الجندي: "هل تعرفون شعور رفع جثث زملائكم الذين كنتم تتشاركون معهم النوم والتدريب، ثم ينفجرون أمام أعينكم؟".

وأكمل قائلاً: "فقدت 23 زميلاً، وقبل 3 أيام انتحر أحد جنودنا؛ أرى جثثًا أمام عيني، ولا أريد أن أعيش، لا أستطيع العيش".

وأشار إلى صعوبة الاستمرار في هذا الوضع، مضيفًا: "إذا كنا هنا لإنقاذ الأرواح، وإذا لم نستيقظ، فبعد هذه الحرب اللعينة، ستكون هناك موجة انتحارات، وسنرى جثثًا في الشوارع".

بالتزامن مع ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي انتحار جندي جديد في صفوفه، داخل قاعدة عسكرية شمال البلاد، الإثنين، ما يرفع عدد العسكريين المنتحرين، منذ بداية العام 2025، إلى 18، بحسب الإعلام العبري.

وذكرت هيئة البث العبرية أن الجندي، المقاتل في لواء "غولاني" أنهى حياته بنفسه، وعُثر عليه ميتًا داخل قاعدة عسكرية شمال إسرائيل.