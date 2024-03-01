بعد "مجزرة الرشيد".. حماس تلوح بوقف المفاوضات

هددت حركة حماس أنها ستوقف المفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة في قطاع غزة في حال تكرار الحادثة التي شهدتها منطقة الرشيد صباح أمس الخميس وأدت إلى مقتل وجرح العشرات ممن كانوا ينتظرون المساعدات.

ونقلت قناة "العربية" عن مصادر أن الحركة أبلغت الوسطاء الذين سترسل إليهم مسودتها النهائية بشأن وقف النار في غزة أنه "في حال تكرار حادث المساعدات سيتم وقف المفاوضات"، وذلك في إشارة إلى حادثة إطلاق النار على مدنيين في منطقة دوار النابلسي.

وكانت الحركة نفت مزاعم إسرائيل التي عزت سقوط العدد الكبير من الضحايا إلى "اندفاع سائقي التوصيل وسط الحشد المتزايد"، وقالت حماس إن إسرائيل كانت لديها "نية مبيتة" لإيقاع ذلك العدد من القتلى والجرحى، وأشارت إلى أن إصاباتهم جميعاً كانت مباشرة بالرصاص والقذائف.