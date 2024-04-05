نصرالله: "المنطقة دخلت مرحلة جديدة" بعد قصف القنصلية و"الرد الإيراني آت"

قال الأمين العام لميليشيا حزب الله حسن نصرالله إن الرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق "آت لا محالة"، ووصف الضربة بأنها شكّلت "مفصلًا" في الأحداث منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وفي كلمة متلفزة ألقاها بمناسبة يوم القدس العالمي قال نصر الله، "كونوا أكيدين ومتيقنين بأن الرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق آت لا محالة على إسرائيل".

وأضاف: "أين ومتى وكيف وحجم الردّ، هذه أمور نحن لسنا معنيين بالسؤال عنها ولا التدخل بها". وتابع: "الإيرانيون يفكرون ويدرسون كل الاحتمالات".