لمواجهة "التحديات المتزايدة".. بن غفير يوسع مهام "الحرس الوطني"

ذكرت القناة "12" العبرية، الخميس، أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بات يمنح الميليشيا التي أسسها باسم "الحرس الوطني" مهاماً أوسع من صلاحياته، لتعزيز تواجده في الميدان.

وأفادت القناة العبرية، بأنه استنادًا إلى بيانات رسمية، فقد تم نشر ميليشيا بن غفير خلال 29 مظاهرة احتجاجية في إسرائيل منذ مطلع العام الجاري، وهو ما يشير إلى أن بن غفير بات لا يفرق في القمع بين المواطنين سواء فلسطينيين أو إسرائيليين.

وأضافت القناة 12 أن قوات "الحرس الوطني" التي تأتمر بأمر مباشر من بن غفير، باتت تعزز وجودها في المظاهرات، خلافًا للمهام التي أنشئت من أجلها وتضطلع بها.

يشار إلى أن بن غفير كان قد أقام حفلاً، في مقر "الكلية الوطنية للشرطة"، للإعلان عن تفعيل ميليشياته الجديدة تحت اسم "الحرس الوطني" التابع لحرس الحدود في شرطة إسرائيل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان التأسيس، إن تشكيل "الحرس الوطني" يأتي "استنادًا إلى الدروس المستفادة من عمليات سابقة، مثل عملية "حارس الأسوار"، وما أعقبها من الهجوم الإرهابي الدموي في 7 أكتوبر 2023".

وأشارت إلى أن "الهدف الأساس من هذه الخطوة هو تعزيز الأمن الوطني لإسرائيل وضمان سلامة مواطنيها من خلال تكوين قوة قادرة على التعامل مع سيناريوهات الطوارئ المختلفة".

وأوضحت أنه "تم تصميم الحرس الوطني ليكون قوة متخصصة لمواجهة الجريمة الخطيرة، لا سيما في المجتمع العربي، وتعزيز سيادة القانون، ويعمل على الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ والإخلال بالنظام ذات الطابع القومي".

ويضم الحرس الوطني "وحدات تكتيكية متعددة المهام، منها وحدات مكافحة الإرهاب، وحدات الكلاب البوليسية، الدراجات النارية، الطائرات المُسيّرة، وقوات التدخل السريع".

خطط التوسع المستقبلية: ضمن خطة إنشاء الحرس الوطني، من المتوقع أن يتم في عام 2025 إنشاء وحدة جديدة في منطقة المركز لتوسيع التغطية الأمنية وتعزيز قدرة الحرس على التعامل مع التحديات المتزايدة.