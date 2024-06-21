إسرائيل تقر بخطر مسيّرات حزب الله: تشكل "تحديًا كبيرًا"
ذكر موقع "واللا" العبري، أن الجيش الإسرائيلي دمر أجهزة الاستشعار ونقاط المراقبة التابعة لميليشيا حزب الله على طول خط التماس، وأنه يتأهب للتعامل مع الطائرات المسيرة التي تطلقها الميليشيا التي ما زالت تشكل تحديًا كبيرًا للجيش الإسرائيلي نظرًا لحجمها الصغير.
وبيّن الموقع العبري أن الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية أدت إلى "تدمير البنى التحتية للتجمعات القتالية الثابتة للميليشيا على طول خط التماس"، وأنه لم يعد بإمكان مراقبي "حزب الله" الوصول بحرية إلى المنطقة الحدودية.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي إنه "في كل مرة يقوم التنظيم بتركيب أجهزة على المباني، نهاجمهم وندمرها"، في حين أوضح مسؤول آخر أن الغارات التي يشنها الجيش أجبرت ميليشيا "حزب الله" على خفض هجماتها.
وأكد "واللا" أن "حزب الله" اضطر إلى تفعيل تشكيلات متحركة وفرق تكتيكية لجمع المعلومات الاستخبارية ومراقبة خط التماس والعمق الإسرائيلي، وعلى الجانب الآخر، طور الجيش الإسرائيلي أسلوب القتال ضد فرق التجميع التابعة لـ"حزب الله" التي ترسل عناصر فردية تستقر في المنطقة.