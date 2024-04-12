إنقاذ 54 مهاجرًا قبالة شواطئ الداخلة جنوبي المغرب
أعلن المغرب، الخميس، إنقاذ 54 مهاجرًا غير نظامي، عبر تقديم المساعدة لقارب جانح كانوا على متنه، قبالة شواطئ مدينة الداخلة جنوبي البلاد.
وبحسب بيان للجيش عبر فيسبوك، فإن "عناصر تابعة لوحدة مكلفة بمراقبة السواحل، تمكنت بمدينة الداخلة، من إنقاذ 54 مرشحًا للهجرة غير النظامية".
وأوضح البيان أن المهاجرين "ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء ومن دول آسيوية، وكانوا على متن قارب جانح".
وتلقى المهاجرون الإسعافات اللازمة، قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، وفق البيان ذاته الذي نقلته وكالة "الأناضول".
وفي الـ23 من يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، أنها أحبطت 75 ألفًا و184 محاولة هجرة غير نظامية خلال عام 2023، بارتفاع 6% مقارنة بعام 2022.
وقالت الوزارة حينذاك، في بيان، إنه "تم تفكيك أكثر من 419 شبكة للاتجار بالبشر خلال العام الماضي (2023)، بزيادة 44% مقارنة بـ 2022".
وتتزايد محاولات مواطنين أفارقة من دول جنوب الصحراء للهجرة بطريقة غير نظامية إلى أوروبا، بحثًا عن حياة أفضل، في ظل حروب واضطرابات أمنية وأوضاع اقتصادية متدهورة في دولهم.