إنقاذ 54 مهاجرًا قبالة شواطئ الداخلة جنوبي المغرب

أعلن المغرب، الخميس، إنقاذ 54 مهاجرًا غير نظامي، عبر تقديم المساعدة لقارب جانح كانوا على متنه، قبالة شواطئ مدينة الداخلة جنوبي البلاد.

وبحسب بيان للجيش عبر فيسبوك، فإن "عناصر تابعة لوحدة مكلفة بمراقبة السواحل، تمكنت بمدينة الداخلة، من إنقاذ 54 مرشحًا للهجرة غير النظامية".

وأوضح البيان أن المهاجرين "ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء ومن دول آسيوية، وكانوا على متن قارب جانح".

وتلقى المهاجرون الإسعافات اللازمة، قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، وفق البيان ذاته الذي نقلته وكالة "الأناضول".