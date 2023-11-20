الحوثيون ينشرون مشاهد من عملية اختطاف السفينة "غالاكسي ليدر"

وعرضت قناة "المسيرة" التسجيل المصور غداة خطف الميليشيا المدعومة من إيران السفينة.

وقالت ميليشيا الحوثي إن السفينة مرتبطة بإسرائيل، لكن إسرائيل تقول إن السفينة المحتجزة مملوكة لبريطانيين ويديرها يابانيون.

وكشف تقرير إخباري معلومات عن السفينة التجارية الإسرائيلية التي خطفها الحوثيون، بعد أيام من تهديدهم باستهداف السفن الإسرائيلية ردًّا على حربها على غزة، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وأكدت شركة "أمبري" للأمن البحري أن "المجموعة المالكة لحاملة المركبات مسجّلة باسم راي كار كاريرز Ray Car Carriers، والشركة الأمّ لهذه المجموعة مدرجة باسم أبراهام رامي أونغار، ومقرّها إسرائيل".

من جانبها، أوضحت مجلة "ترايدويندز" Tradewinds المتخصصة في أخبار السفن، على موقعها الإلكتروني، أن حاملة المركبات "مملوكة ومدارة من قبل شركة Ray Car Carriers، وهي شركة بريطانية، وتشغّلها مجموعة "إن واي كاي" NYK اليابانية.

وأفادت وكالة أنباء يابانية بأن شركة NYK أبلغت وزارة النقل أن السفينة "غالاكسي ليدر" احتُجزت.