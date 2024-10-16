أوستن يبحث مع غالانت الوضع في لبنان وغزة ونشر منظومة "ثاد"

تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الأربعاء، وناقشا العمليات الإسرائيلية في لبنان والوضع الإنساني في غزة.

جاء ذلك بعد رسالة وجهتها واشنطن، في وقت سابق، من هذا الأسبوع، إلى إسرائيل وحثتها فيها على تحسين الوضع الإنساني في غزة، وفق "رويترز".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان: "شجع الوزير حكومة إسرائيل على مواصلة اتخاذ خطوات لمعالجة الوضع الإنساني الملحّ، مع الأخذ في الاعتبار التحرك الأحدث من جانب إسرائيل لزيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة".

وكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وأوستن إلى المسؤولين الإسرائيليين، يوم الأحد، يطالبان باتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة الوضع المتدهور في القطاع الفلسطيني.

وحذرا في حال عدم التزام إسرائيل بذلك فإنها قد تواجه قيوداً محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية. ولم يشر بيان وزارة الدفاع الأمريكية بعد اتصال يوم الأربعاء إلى الرسالة.

وذكرت الوزارة أن نقاشات أوستن وغالانت تطرقت إلى منظومة أمريكية متطورة مضادة للصواريخ تعمل واشنطن على نشرها لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وقالت الوزارة إن "أوستن ووزير الدفاع جالانت ناقشا نشر بطارية لمنظومة الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية (ثاد) كمثال عملي على الدعم الأمريكي القوي للدفاع عن إسرائيل".

وكتب أوستن على منصة "إكس" أنه أكد لغالانت أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وتقول "اليونيفيل" إن قواتها تعرضت لهجمات إسرائيلية عدة مرات، إلا أن إسرائيل تطعن في الروايات الخاصة بهذه الوقائع.

وتترقب المنطقة الرد الإسرائيلي المتوقع على هجوم صاروخي شنته طهران عليها رداً على تصعيد إسرائيل في لبنان.

"ورطة كبيرة"

وكان غالانت قد شدد، خلال زيارة إلى شمال إسرائيل، بالقرب من الحدود مع لبنان، إن الجيش لن يوقف هجومه على "حزب الله" من أجل السماح بإجراء مفاوضات.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، بحسب بيان صادر عن مكتبه: "حزب الله في ورطة كبيرة. لن نجري مفاوضات إلا تحت النار. قلت هذا في اليوم الأول، وقلته في غزة، وأقوله هنا".

"أهداف مشروعة"

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قد قال، يوم الأربعاء، إن "إسرائيل لها الحق في استهداف عناصر حزب الله، المدعوم من إيران، حتى لو كانت مختبئة في مبان مدنية في لبنان، ولكن يتعين عليها فعل ذلك بطريقة تحمي المدنيين".

وحينما سُئل، في إفادة صحفية دورية، عن غارة جوية إسرائيلية دمرت مقر رئاسة البلدية في بلدة النبطية بجنوب لبنان وأسفرت عن مقتل 16 شخصاً منهم رئيس البلدية، قال ميلر إنه لا يمكنه التعليق على ضربة بعينها لكن "لا نريد تدمير المباني المدنية".

وتابع: "ندرك أن حزب الله يعمل في بعض الأحيان من تحت منازل المدنيين، وداخلها. رأينا لقطات ظهرت على مدار الأسبوعين الماضيين لصواريخ وأسلحة عسكرية أخرى مخبأة في منازل مدنيين".

وأردف ميلر: "لإسرائيل الحق في ملاحقة تلك الأهداف المشروعة، لكن يتعين عليها فعل ذلك بطريقة تحمي البنية التحتية المدنية وتحمي المدنيين".

وأوضح ميلر أن "واشنطن تدعم التوغلات المحدودة التي تقوم بها إسرائيل لمهاجمة حزب الله وإضعافه، لكن الولايات المتحدة تعارض حملة القصف الواسعة على بيروت والهجمات التي تلحق الأذى بالمدنيين".

وذكر ميلر أنه "إذا كانت إسرائيل تعمدت استهداف هذا الاجتماع فسيكون ذلك (غير مقبول)"، لكنه قال إن "هناك حاجة إلى التحقق من الظروف المحيطة بالواقعة".