السلطة الفلسطينية: مخطط E1 يحول الضفة إلى سجون ويقطع أوصالها

أدانت السلطة الفلسطينية، الأربعاء، مصادقة إسرائيل على مخطط E1 الاستيطاني، وقالت إنه سيعمل على تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ويحولها إلى سجون منفصلة وهو يستدعي الاعتراف بفلسطين كدولة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن القرار "يكرس تقسيم الضفة المحتلة إلى مناطق وكنتونات معزولة بعضها عن بعض غير متصلة جغرافيًّا لتصبح أشبه ما تكون بسجون حقيقية يتعذر التنقل بينها إلا عبر حواجز الاحتلال، ووسط إرهاب ميليشيات المستوطنين المسلحة المنتشرة في عموم الضفة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إسرائيل، ممثلة باللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للإدارة المدنية بالجيش الإسرائيلي، موافقتها النهائية على المشروع الاستيطاني E1 الذي يقسم الضفة الغربية إلى نصفين.

وتؤكد منظمات حقوقية أن المشروع يدمر خطط إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

وتتضمن الخطة إقامة حوالي 3400 وحدة سكنية في ما تسمى المنطقة E1، بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية، وتبلغ مساحتها حوالي 12 كيلومترا مربعا.



