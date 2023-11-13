واشنطن بوست: إسرائيل تحارب حرية التعبير دعمًا لحربها على غزة

ذكر تقرير لصحيفة الواشنطن بوست، أن الحكومة الإسرائيلية تخوض حربين في وقت واحد؛ حربًا ضد "حماس" في قطاع غزة، وحربًا داخلية تقمع فيها حرية التعبير في الإعلام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وتستهدف إسرائيل من خلال هذه الجبهة، بقيادة إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، استئصال أي شيء يمكن اعتباره تعاطفًا مع سكان قطاع غزة، أو تحريضًا على أعمال عدائية ضد المستوطنين وقوات الجيش والأمن الإسرائيلي بين السكان.

وأضاف التقرير، بحسب مركز المساواة، وهو منظمة حقوقية في حيفا، أنه تم استدعاء ما لا يقل عن 350 فلسطينيًّا إسرائيليًّا لحضور جلسات استماع في أماكن عملهم، ويخضع 120 طالبًا جامعيًّا لجلسات تأديبية. وفي الوقت نفسه، تقوم مجموعات مخصّصة من المدنيين بالبحث في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وإبلاغ الشرطة عنها.