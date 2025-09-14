تقديرات إسرائيلية بخروج أكثر من 300 ألف شخص من مدينة غزة

كشفت القناة العبرية 12، يوم الأحد، أن تقديرات صادرة عن المستوى الأمني تشير إلى أن أكثر من 300 ألف شخص من غزة غادروا المدينة في الأيام الأخيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تدعي فيه مصادر عسكرية إسرائيلية إن عناصر حركة "حماس" يحاولون منع المواطنين من الخروج نحو الجنوب قبل احتلال المدينة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، قبل ساعات، أنه استهدف مبنى متعدد الطوابق تستخدمه "حماس" لأغراض استخباراتية في مدينة غزة.

وزعم الجيش، في بيان له، أن "حماس" قامت بتركيب معدات لجمع المعلومات الاستخبارية في المبنى، وأقاموا نقاط مراقبة لرصد مواقع قوات الجيش في المنطقة، ولتنفيذ عمليات ضد إسرائيل وقواتها.

تزامن ذلك مع إعلان هيئة البث العبرية أن نتنياهو عقد اجتماعاً بمشاركة قادة الأمن وعدد من الوزراء لمناقشة الخطط المتعلقة بغزة والمحادثات حول صفقة الأسرى.

وعقد الاجتماع بمشاركة وزراء الدفاع يسرائيل كاتس، والخارجية جدعون ساعر، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس الأركان إيال زامير، ورئيس مجلس الأمن القومي، وممثلي "الشاباك" و"الموساد"، ومسؤولين آخرين في المنظومة الأمنية.

أخبار ذات علاقة إسرائيل تطالب بالإخلاء الفوري لغزة وتتوعد بتوسيع الهجمات

















