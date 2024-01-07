شكّلها الجيش الإسرائيلي.. "لجنة موفاز" تثير غضب مؤيدي احتلال غزة

رأت صحيفة "معاريف" أن قرار رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بتشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات الـ7 من أكتوبر، برئاسة وزير الدفاع ورئيس الأركان الأسبق شاؤول موفاز، يبرر الهجوم الحاد من جانب وزراء "الكابينت" على تلك اللجنة.

وقالت الصحيفة إن الفريق الذي تشكل كان هو ذاته الذي باشر تمرير خطة "فك الارتباط" عن غزة عام 2005، إبان ولاية رئيس الوزراء السابق أريئيل شارون، "ما يعني أن موفاز وفريقه لن يضعوا بالاعتبار أن للانفصال عن غزة صلة بهجوم الـ7 من أكتوبر".

ونقلت الصحيفة عن الصحفي والباحث الإسرائيلي ناداف شارغاي قوله، إن ثمة فارقًا كبيرًا بين تحقيق مهني داخلي في الجيش بشأن إخفاقات الـ7 من أكتوبر، وبين التحقيق في الفشل على الصعيد السياسي والإستراتيجي.