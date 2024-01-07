شكّلها الجيش الإسرائيلي.. "لجنة موفاز" تثير غضب مؤيدي احتلال غزة
رأت صحيفة "معاريف" أن قرار رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بتشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات الـ7 من أكتوبر، برئاسة وزير الدفاع ورئيس الأركان الأسبق شاؤول موفاز، يبرر الهجوم الحاد من جانب وزراء "الكابينت" على تلك اللجنة.
وقالت الصحيفة إن الفريق الذي تشكل كان هو ذاته الذي باشر تمرير خطة "فك الارتباط" عن غزة عام 2005، إبان ولاية رئيس الوزراء السابق أريئيل شارون، "ما يعني أن موفاز وفريقه لن يضعوا بالاعتبار أن للانفصال عن غزة صلة بهجوم الـ7 من أكتوبر".
ونقلت الصحيفة عن الصحفي والباحث الإسرائيلي ناداف شارغاي قوله، إن ثمة فارقًا كبيرًا بين تحقيق مهني داخلي في الجيش بشأن إخفاقات الـ7 من أكتوبر، وبين التحقيق في الفشل على الصعيد السياسي والإستراتيجي.
هجوم مُبرر
والهجوم الذي بلغ حد الإهانة والاحتقار من جانب وزراء "الكابينت" على رئيس الأركان، خلال الأيام الأخيرة، لفت نظر الصحفي والباحث شارغاي، كونه يفتقر إلى الأدب والأخلاق.
لكنه مع ذلك يعده مُبررًا بشكل كامل "لأن التحقيق ما كان ينبغي أن يشمل استيضاح الملابسات الفورية للإخفاق الهائل فحسب، بل كان عليه أن يشمل جذوره والبنية التي أسهمت في تركه ينمو"، على حد تعبير شارغاي.
وطالب بأن يشمل التحقيق العلاقة السببية بين الإخفاق وبين 3 عناصر، أولها اتفاقيات أوسلو، وثانيها خطة الانفصال عن غزة عام 2005، وثالثها صفقة الجندي جلعاد شاليط عام 2011، بالإضافة إلى سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرامية لاستيعاب حركة حماس.
موفاز مهَّد للانفصال
واللجنة التي تشكلت بقرار هاليفي، تضم الفريق الذي باشر ونفذ خطة الانفصال عن غزة، مع الإشارة إلى أن رئيس الوزراء في حينه، شارون، عيَّن موفاز وزيرًا للدفاع في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2002.
وآنذاك كان الاثنان على ذمة حزب "الليكود"، قبل أن يؤسس شارون حزبه "كاديما" في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2005، على خلفية موقف "الليكود" من خطته.
ويُنسَب لموفاز أنه مهد الأرض داخل الجيش لتنفيذ خطة شارون، ويقول الصحفي والباحث شارغاي إن موفاز "يؤيد تلك الخطة حتى اليوم، وينفي أي علاقة بينها وبين الكارثة التي ضربت مستوطنات الغلاف في الـ7 من أكتوبر"، مشيرًا إلى أن الطاقم يضم أناسًا شاركوا فيما وصفها بـ"المؤامرة".
أوسلو وشاليط
وعاب شارغاي على اللجنة أنها لن تحقق في علاقة "طوفان الأقصى" باتفاقيات أوسلو أو بخطة الانفصال، وحتى لو حققت "هناك مخاوف من أنها لن تكون نزيهة، إذ إن موقف موفاز معروف مسبقًا وطالما أعلن عنه"، وفق تعبيره.
وانتقد غياب ممثلي الجيش المهنيين ممن لم يكونوا طرفًا في أوسلو أو خطة الانفصال، لأن الأمر يعني أن النتائج والحكم صدرا مسبقًا.
وقال إنه كان يتعين ضم اللواءات احتياط: عوزي ديان أو غيرشون هاكوهين أو يتسحاق بريك أو يعكوف عميدرور، لكن بفعل مواقفهم (الرافضة للانفصال)، اُستبعدوا من اللجنة.
وختم شارغاي بالقول إن أوسلو صنعت في غزة "حماس ستان"، وأن صفقة شاليط خلقت الظروف لتسليح حركة حماس وبناء أنفاقها بشكل مفزع، وأن مسيرة تسليح الحركة وإنتاج الصواريخ ظهرت عقب خطة الانفصال.