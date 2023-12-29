تواصل الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

شهد الجنوب اللبناني، اليوم الجمعة، اشتباكات بين ميليشيا حزب الله، والجيش الإسرائيلي، في تصعيد متواصل منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلنت ميليشيا حزب الله استهداف موقعي المرج ورامية في إسرائيل وحقّقت فيهما إصابات مباشرة، كما قالت إنها قصفت أماكن انتشار جنود إسرائيليين بين ثكنة زرعيت وموقعي بركة، ورويسة القرن في مزارع شبعا،‏ وحققت فيها إصابات مباشرة.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان بأن مسيرة إسرائيلية معادية أغارت على وادي حامول - الناقورة، في وقت حلق فيه طيران الاستطلاع الإسرائيلي بكثافة في أجواء القطاعين الغربي والأوسط .