تواصل الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان
شهد الجنوب اللبناني، اليوم الجمعة، اشتباكات بين ميليشيا حزب الله، والجيش الإسرائيلي، في تصعيد متواصل منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.
وأعلنت ميليشيا حزب الله استهداف موقعي المرج ورامية في إسرائيل وحقّقت فيهما إصابات مباشرة، كما قالت إنها قصفت أماكن انتشار جنود إسرائيليين بين ثكنة زرعيت وموقعي بركة، ورويسة القرن في مزارع شبعا، وحققت فيها إصابات مباشرة.
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان بأن مسيرة إسرائيلية معادية أغارت على وادي حامول - الناقورة، في وقت حلق فيه طيران الاستطلاع الإسرائيلي بكثافة في أجواء القطاعين الغربي والأوسط .
وتعرضت منطقة وادي حسن بين مجدل زون والجبين لقصف مدفعي إسرائيلي، كما استهدف القصف أطراف علما الشعب والظهيرة.
واستهدفت مسيرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الجمعة، سيارة مدنية على طريق بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، وأطلقت باتجاهها صاروخاً موجها أدى إلى احتراقها .
وفي أسوأ تصعيد منذ حرب 2006، تخوض الميليشيا والجيش الإسرائيلي اشتباكات حدودية منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، أسفرت عن سقوط قتلى بين الجانبين.
واندلعت الاشتباكات على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.