حكم بسجن السياسي العراقي البارز مثال الألوسي 7 أعوام

وقال الألوسي في تصريح صحفي له يوم أمس السبت إن اعتذاره إلى محكمة الكرخ في العاصمة بغداد كان لعدم قدرته على المثول أمامها في قضية الإساءة إلى المحكمة الاتحادية العليا بسبب عارض صحي أجبره على مغادرة البلاد لتلقي العلاج، مؤكدا "أنني لم أقتل ولم أسرق".

وقررت وزارة المالية العراقية في شهر يوليو/ تموز الماضي حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للألوسي على خلفية صدور مذكرة القبض بحقه في تهمة الإساءة للقضاء العراقي.