حكم بسجن السياسي العراقي البارز مثال الألوسي 7 أعوام
أصدر القضاء العراقي اليوم الأحد قرارا يقضي بالسجن لمدة سبع سنوات بحق السياسي العراقي البارز، النائب السابق في البرلمان مثال الألوسي.
والألوسي سياسي عراقي ليبرالي، عرف عنه معارضته للأحزاب الرئيسية في العراق، وكشف مؤخرا عن علاقات واجتماعات لسياسيين عراقيين بارزين مع مسؤولين إسرائيليين.
وقال الألوسي في تغريدة له عبر تويتر: "يؤسفني أبلغكم أن محكمة جنايات الكرخ الثالثة في بغداد أصدرت اليوم حكمها بقضية اتهامي بالإساءة للقضاء حكما علي بالسجن لفترة سبع سنوات".
وأضاف السياسي العراقي البارز: "أعذروني أخجل التعليق".
وقال الألوسي في تصريح صحفي له يوم أمس السبت إن اعتذاره إلى محكمة الكرخ في العاصمة بغداد كان لعدم قدرته على المثول أمامها في قضية الإساءة إلى المحكمة الاتحادية العليا بسبب عارض صحي أجبره على مغادرة البلاد لتلقي العلاج، مؤكدا "أنني لم أقتل ولم أسرق".
وقررت وزارة المالية العراقية في شهر يوليو/ تموز الماضي حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للألوسي على خلفية صدور مذكرة القبض بحقه في تهمة الإساءة للقضاء العراقي.