ضربات استباقية وتجفيف الإمدادات.. خيارات التحالف الدولي لمواجهة الحوثيين

تتزايد مخاطر التهديدات التي يفرضها الحوثيون على التجارة العالمية، بعدما فرضت واقعاً جديداً في البحر الأحمر، بحسب آراء محللين.

يأتي ذلك في وقت لا يستبعد فيه المحللون أن ينفذ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضربات استباقية في العمق اليمني لردع الميليشيا، وفرض عقوبات دولية واسعة عليها، إضافة لمحاولة قطع طريق الإمدادات التي تصل من إيران.

ولا يستبعد الخبير الأمني في الشؤون الإفريقية محمد عبدالواحد أن تلجأ الولايات المتحدة إلى تنفيذ ضربات ضد قواعد حوثية في اليمن، إذا تجاوزت الميليشيا "الخطوط الحمراء" التي تحددها الإدارة الأمريكية.

ويرى عبدالواحد أن الحوثيين يعطون للرئيس بايدن مبررا للتواجد في البحر الأحمر والهيمنة على واحد من أهم الممرات المائية في العالم.

وذكر أن بايدن يرغب بتحقيق 3 أهداف، أولها الهيمنة الجيوسياسية في ظل التنافس مع الصين وروسيا وإيران، خاصة أن 80% من الاقتصاد الصيني يعتمد على التجارة عبر البحر.

كما ترغب الإدارة الأمريكية بتأمين إسرائيل واقتصادها، إضافة إلى إعادة ترتيب الأوراق في اليمن وفق مصالح واشنطن، في وقت يبحث فيه الحوثيون عن تحقيق مكاسب سياسية، بحسب عبدالواحد.