كبير حاخامات إسرائيل يمنع حمل قرابين الفصح إلى المسجد الأقصى

وقال البيان: "بتوجيه من الحاخام شموئيل رابينوفيتش حاخام حائط المبكى والأماكن المقدسة، سنعمل على منع جلب الحيوانات إلى منطقة وساحة باب المغاربة" المؤدي إلى حائط المبكى والمسجد الأقصى.

يقع حائط المبكى وهو أقدس موقع يمكن لليهود الصلاة فيه، أسفل المسجد الأقصى في الحرم القدسي الشريف.

ويبدأ عيد الفصح اليهودي الأربعاء ويتم عادة التضحية بالأغنام والماعز عشية العيد.

في السنوات السابقة حاول نشطاء يهود تهريب الحيوانات إلى المسجد لإعادة تمثيل الذبيحة كما هو موصوف في الكتاب المقدس اليهودي.

ودعت جماعة أمناء جبل الهيكل وهي جماعة يهودية متطرفة إلى "حمل القرابين والتضحية بها على جبل الهيكل (المسجد الأقصى )، ومن ينجح بهذه المهمة المقدسة يربح 20 ألف شيقل"، أي 5570 دولارًا أمريكيًا.

وقالت الشرطة، إنها "ألقت القبض الإثنين، على مسؤول الجماعة كإجراء وقائي".

كما نشر الحاخام الإسرائيلي لليهود الشرقيين يتسحاق يوسف الثلاثاء، مذكرة تمنع المصلين من زيارة الأقصى لأنه "انتهاك صارخ للقانون اليهودي".

يتزامن عيد الفصح هذا العام مع شهر رمضان الذي يجتذب حشودًا غفيرة للصلاة في المسجد الأقصى.