في ظل تصاعد العنف بالضفة.. القدس تشهد عملية دهس جديدة

أصيب جنديان إسرائيليان في عملية دهس قرب حاجز عسكري إسرائيلي شمال غرب القدس المحتلة، قبل أن تطلق الشرطة الإسرائيلية النار على المنفذ وترديه قتيلاً، إلى جانب مقتل طفلة فلسطينية خلال إطلاق النار.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بإصابة جندييْن إسرائيليين بجراح إثر عملية الدهس قرب بلدة "الجيب" شمال غرب مدينة القدس، ووصفت "نجمة داوود الحمراء" إصابة الجنديين أنها بين المتوسطة والخطيرة.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً حاداً في أعمال العنف، خصوصاً الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

وتركزت العديد من عمليات الاقتحام على مدينة جنين ومخيمها للاجئين حيث يتواجد مقاتلون فلسطينيون.

وقُتل 8 فلسطينيين، اليوم الأحد، بينهم 7 في قصف من طائرة مسيّرة على جنين خلال عملية للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر فلسطينية.

في المقابل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل شرطية جراء تفجير عبوة ناسفة بمركبة عسكرية. وفي حادثة منفصلة، قتل إسرائيلي بإطلاق نار شمال رام الله، وفق الجيش.