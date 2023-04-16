الجيش السوداني: القوات الجوية تجري مسحًا كاملا لمناطق وجود الدعم السريع

قال بيان نشر على صفحة القوات المسلحة السودانية على فيسبوك، إن القوات الجوية دعت اليوم السبت المواطنين إلى البقاء في منازلهم لأنها ستقوم بعملية مسح كامل لأماكن وجود قوات الدعم السريع.

وقال شاهد لـ"رويترز" في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت إنه سمع دوي انفجارات في محيط المطار بوسط الخرطوم.

واندلعت مواجهات بين قوات الدعم السريع شبه العسكرية والقوات المسلحة في صراع واضح على السيطرة بسبب خلافات حول الإجراءات المتعثرة التي تتخذها البلاد للمضي قدما نحو اجراء انتخابات في أعقاب انقلاب عسكري.