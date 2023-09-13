الدبيبة: عدد كبير من الجثث جرفتها السيول إلى البحر من مدينة درنة
سقط آلاف القتلى ولا يزال أكثر من عشرة آلاف في عداد المفقودين في ليبيا إثر سيول وفيضانات جلبتها عاصفة عاتية هبت من البحر المتوسط وأدت إلى انهيار سدود وجرفت في طريقها بنايات ومنازل ومحت ما يقرب من ربع المدينة الساحلية الواقعة شرق البلاد.
وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، عن وجود عدد كبير من الجثث التي جرفتها السيول إلى البحر من مدينة درنة، لافتا إلى وجود مشكلات في كيفية انتشالها.
وحول عدد ضحايا السيول التي تسبب فيها الإعصار دانيال، أوضح الدبيبة قائلا "لن نستعجل بالإعلان عن أعداد الضحايا إلا بعد التأكد من المفقودين من قبل الجهات المختصة".
وأبدى الدبيبة استعداد حكومته لإرسال كافة أنواع المساعدة إلى المناطق المنكوبة في ليبيا.
ووعد رئيس حكومة الوطنية بإجراء تحقيق حول التقصير الذي حدث وتسبب في ارتفاع عدد الضحايا بعد انتهاء الأزمة.