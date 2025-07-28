العراق.. اعتقال المتسبب بالنزاع المسلح بين قوات الأمن و"الحشد"

اعتقلت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، مدير الزراعة السابق في الكرخ المتهم بالتسبب بنزاع مسلح بين قوات نظامية وفصائل من الحشد الشعبي، أسفرت عن مقتل شرطي عراقي.

وأشارت وزارة الداخلية في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى "إلقاء القبض على مدير الزراعة السابق في جانب الكرخ، من قبل قوة خاصة تابعة لوكالة الاستخبارات، وذلك لتورطه المباشر في التسبب بالحادث المسلح الذي وقع صباح يوم أمس داخل مبنى دائرة الزراعة".

وأكدت الوزارة، أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وإيداعه التوقيف تمهيدًا لعرضه أمام الجهات القضائية المختصة"، مشددة على أن "أجهزتها الأمنية لن تتهاون مع أي محاولة تهدف إلى زعزعة الأمن أو المساس بهيبة الدولة ومؤسساتها".

وأعلنت الشرطة العراقية الأحد مقتل أحد منتسبيها على خلفية الاشتباك الذي وقع بينها وبين فصيل ينتمي إلى الحشد الشعبي.

أخبار ذات علاقة الشرطة العراقية تعلن مقتل أحد عناصرها باشتباكات دائرة الزراعة

ووجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خلفية الحادث بتشكيل لجنة عليا للتحقيق فيها.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان القبض على 14 متورطًا في الاشتباكات، وأنه بتدقيق هوياتهم، تبين أنهم ينتمون إلى اللواءين (45, و46) بالحشد الشعبي، موضحة أنه "تمت إحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وبحسب مصادر أمنية فإن الاشتباكات اندلعت بعدما حاول المدير الجديد لدائرة الزراعة دخول المبنى الرسمي لاستلام مهامه، إلا أن المدير السابق، الذي ينتمي لإحدى الفصائل، رفض مغادرة المنصب، مستعينًا بمجموعة مسلحة من "الحشد الشعبي".