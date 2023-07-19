إصابة عسكريين وخسائر مادية في قصف إسرائيلي لمواقع في دمشق
أصيب عسكريان ووقعت أضرار مادية جراء قصف إسرائيلي استهدف نقاطاً في محيط دمشق، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأكد شهود عيان لـ إرم نيوز" سماع دوي عدة انفجارات في سماء العاصمة دمشق قالوا إنها ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية لقصف إسرائيلي.
وقال مصدر عسكري إنه "في حوالي الساعة 12:25 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".
وتابع المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".