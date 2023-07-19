إصابة عسكريين وخسائر مادية في قصف إسرائيلي لمواقع في دمشق

وقال مصدر عسكري إنه "في حوالي الساعة 12:25 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".

وتابع المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".