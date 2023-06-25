زعيم طالبان: أنقذنا النساء من الحكم التقليدي و"الزواج القسري"

قال زعيم حركة طالبان، هبة الله أخوند زاده، إن حكومته اتخذت الخطوات اللازمة لتحسين حياة النساء في أفغانستان.

وبين زاده أنه قد تمت حماية حقوق النساء الشرعية، وذلك في رسالته بمناسبة عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ تدابير ملموسة لإنقاذ النساء من العديد من الظلم التقليدي، بما في ذلك الزواج القسري".

وركز أخوند زادة على الزواج القسري؛ لما له أهمية كبرى في أفغانستان وانتشاره بعد أن أصبح أكثر شيوعا في البلد الفقير والمحافظ، حيث يزوج النازحون داخليا بناتهم الصغار مقابل مهر يمكن استخدامه لسداد الديون وإطعام أسرهم.

وكانت قد أصدرت طالبان في وقت سابق مرسوما يقضي بحظر الزواج القسري للنساء.

وتعاني النساء في أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم بقمع حقوقهن الإنسانية من ناحية التعليم والعمل والحريات.

ووفقا للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، تعد طالبان المسؤولة الرئيسية لقمع الحريات في ضوء الالتزامات القانونية لأفغانستان بموجب المعاهدات الدولية.