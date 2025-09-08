بحجة التقييم الأمني.. عملية القدس تدفع نتنياهو للتغيب عن جلسة محاكمته

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ قضاة المحكمة بعدم حضوره جلسة محاكمته المقررة اليوم بسبب التطورات الأمنية، وأخرها عملية القدس التي أسفرت عن قتلى وعشرات الجرحى.

ونقل الإعلام العبري عن ديوان نتنياهو أن رئيس الوزراء يجري تقييماً للوضع مع قادة المؤسسة الأمنية عقب عملية إطلاق النار في القدس.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، مقتل 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين في إطلاق نار عند تقاطع راموت في القدس المحتلة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتضب: "قضينا على شخصين نفذا عملية إطلاق نار عند تقاطع راموت"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق جميع المداخل المؤدية إلى مدينة القدس بعد العملية.

من جهتها، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن "الشخصين اللذين نفذا الهجوم في القدس جاءا من الضفة الغربية، وعلى الأرجح من إحدى قرى رام الله".

وتداولت منصات إخبارية على منصة "إكس" مقاطع مصورة لعملية إطلاق النار في القدس المحتلة.

وذكرت بعض المنصات الإخبارية أن الهجوم استهدف أحد الباصات في مدينة القدس، مشيرة إلى أن عدد المصابين حتى الآن بلغ 20 شخصًا بينهم حالات خطيرة.