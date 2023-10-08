تقرير: الهجوم المفاجئ يترك إسرائيل "تصارع" الأسئلة حول قدراتها

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الهجوم المفاجئ والمدمر الذي نفذته حركة حماس بالقرب من حدود قطاع غزة، ترك إسرائيل "تتصارع" مع وابل من الأسئلة حول قدراتها الأمنية والاستخباراتية.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن "الهجوم، الذي نظمه مسلحون فلسطينيون من حماس، لم يحصد أرواح المئات من الجنود والمدنيين فحسب، بل حطم أسطورة إسرائيل التي لا تقهر بجيشها وأجهزتها الاستخباراتية الشهيرة".

وتابعت "بينما يدقق العالم في الأخطاء التي وقعت، واجه القادة الإسرائيليون ضغوطًا متزايدة للرد بقوة ساحقة، وحتى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تفاجأت بجرأة الهجوم وحجمه".