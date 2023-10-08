تقرير: الهجوم المفاجئ يترك إسرائيل "تصارع" الأسئلة حول قدراتها
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الهجوم المفاجئ والمدمر الذي نفذته حركة حماس بالقرب من حدود قطاع غزة، ترك إسرائيل "تتصارع" مع وابل من الأسئلة حول قدراتها الأمنية والاستخباراتية.
وأضافت في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن "الهجوم، الذي نظمه مسلحون فلسطينيون من حماس، لم يحصد أرواح المئات من الجنود والمدنيين فحسب، بل حطم أسطورة إسرائيل التي لا تقهر بجيشها وأجهزتها الاستخباراتية الشهيرة".
وتابعت "بينما يدقق العالم في الأخطاء التي وقعت، واجه القادة الإسرائيليون ضغوطًا متزايدة للرد بقوة ساحقة، وحتى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تفاجأت بجرأة الهجوم وحجمه".
بدوره، شدَّد العميد المتقاعد من البحرية الأمريكية مارك مونتغمري، الذي زار إسرائيل أخيرًا، على "عدم وجود معلومات استخباراتية مسبقة حول الهجوم".
وبحسب الصحيفة، أظهر الهجوم، الذي تزامن مع الذكرى الخمسين لما يعرف بـ"حرب أكتوبر"، "التنسيق الإيراني غير المسبوق بين مختلف الجماعات المسلحة، بما في ذلك حماس في غزة وحزب الله في لبنان؛ ما يشكل تهديدًا كبيرًا لإسرائيل على جبهات متعددة".
وأظهر هجوم حماس مستوى من التطور فاجأ قوات الأمن الإسرائيلية تمامًا، باستخدام الصواريخ والطائرات الشراعية والدراجات النارية والشاحنات الصغيرة والقوارب.
وأكدت الصحيفة، أن "هذه العملية المنسقة جيدًا بمثابة فشل أمني إسرائيلي ذي أبعاد هائلة، حيث سلط الخبراء الضوء على عامل المفاجأة باعتباره العنصر الأساس وليس الأسلحة المتقدمة".
وفي الأشهر التي سبقت الهجوم، قلل قادة الأمن الإسرائيليون من التهديد الذي تشكله حماس، معتقدين أن أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم "القبة الحديدية" قد نجحت في تحييد التهديد الرئيس لغزة المتمثل في الصواريخ قصيرة المدى.
وبحسب الصحيفة، كانت التقييمات الاستخباراتية الأخيرة تشير إلى أن" حماس حولت تركيزها إلى التحريض على العنف في الضفة الغربية، وتجنب الهجمات الكبرى من قطاع غزة لتجنب الانتقام الإسرائيلي الشديد".
وكشف الهجوم الفلسطيني، يوم السبت، عن مدى ضعف البلدات والقواعد العسكرية الإسرائيلية أمام الهجمات منخفضة التقنية المدفوعة بعنصر المفاجأة.
وأكدت الصحيفة، أن "هذا الهجوم يعد خطوة غير مسبوقة من جانب حماس، حيث ضربت العمق الإسرائيلي بطريقة لم يسبق لها مثيل من قبل".
وبحسب الصحيفة، ترددت أصداء الصدمة وعدم التصديق في جميع أنحاء إسرائيل، حيث تساءل الكثيرون كيف يمكن لواحد من أقوى جيوش العالم أن يؤخذ على حين غرة.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: "في أعقاب هذا الهجوم غير المتوقع، تواجه إسرائيل تحديًا متجددًا لإعادة تقييم بروتوكولاتها الأمنية، وقدراتها الاستخباراتية، واستعدادها لهجمات غير تقليدية".
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية