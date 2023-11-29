حماس تعلن مقتل أصغر الرهائن وشقيقه ووالدتهما بقصف إسرائيلي

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء أن الرضيع كفير بيباس البالغ من العمر 10 أشهر وشقيقه البالغ من العمر أربع سنوات وأمهما قتلوا في قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من تقارير عن مقتل الرضيع كفير بيباس (10 شهور) وشقيقه آريل بيباس (4 أعوام) وأمهما شيري بيباس في قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة بينما كانوا محتجزين رهائن لدى "حماس".

وأضاف الجيش في بيان أن "حماس مسؤولة بالكامل عن سلامة جميع الرهائن في قطاع غزة".

وتحدث وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء بأن نحو 9 أطفال لا زالوا ضمن المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، وعرضت صورا لأولئك الأطفال.