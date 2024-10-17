منصات إيرانية تنعى السنوار (فيديو)

نعت منصات إيرانية مقربة من الحرس الثوري الإيراني زعيم حماس يحيى السنوار الذي أعلنت إسرائيل اغتياله الخميس.

ووصفت منصة "صابرين نيوز" التابعة للحرس الثوري الإيراني، السنوار، في قناتها عبر تطبيق "تيليغرام"، بـ"المجاهد الكبير".

ونشرت المنصة صورا ومقاطع فيديو عن زيارة للسنوار إلى طهران.

كما نشرت منصات إيرانية وناشطون إيرانيون مقطع فيديو قالوا إنه لمساجد في جنين بالضفة الغربية وهي تعلن قتل السنوار في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي غزة.

وكانت قناة "العالم" الإخبارية الإيرانية حذفت، مساء الخميس، خبرا نشرته تضمن نفيا لقتل السنوار.

ونقلت القناة، في خبرها الذي تراجعت عنه، عن مصدر وصفته بـ"قيادي" في ما يسمى "غرفة عمليات جبهة المقاومة" نفيه قتل السنوار.

وقال المصدر إن خبر اغتيال القيادي في حماس يحيى السنوار عار من الصحة تماما.

وبعد دقائق حذفت القناة الخبر من موقعها الإلكتروني ومنصاتها الإخبارية، إلّا أن وسائل إعلام رسمية إيرانية كانت قد نشرته بالاعتماد على ما ذكرته قناة "العالم".