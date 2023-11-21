روسيا تدعو لإنشاء آلية "دعم خارجي" لضمان حل الدولتين
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده ترى ضرورة لإنشاء ما أسماه "آلية دعم خارجي" لضمان حل الدولتين، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء وفد اللجنة المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في موسكو.
وقال لافروف قبيل انطلاق الجلسة المغلقة: "عندما نفكر الآن في إنشاء آلية دعم خارجي للاتفاق على شروط تسوية طويلة الأجل ومستدامة على أساس حل الدولتين، يجب أن نفكر بجدية شديدة ونأخذ في الاعتبار الحقيقة الواضحة المتمثلة في أن دول المنطقة تفهم بشكل أفضل من غيرها كيفية التوصل إلى حل يستمر لسنوات عديدة ويناسب الجميع إلى الأبد".
واعتبر لافروف أن حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة غير كاف، وأن الأولوية الرئيسة الآن هي وقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح الرهائن وحل القضايا الإنسانية، مشيرًا إلى أن "الوكالات المشاركة في المساعدات الإنسانية داخل الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر".
من جانبه، قال رئيس الوفد، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قبيل انطلاق الاجتماع المغلق: "نطمح بالتعاون مع روسيا وكافة الشركاء لتعزيز التجاوب الدولي لإيقاف الانتهاكات العسكرية وحقن دماء الأبرياء في غزة"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الحديث عن مستقبل غزة قبل وقف إطلاق النار، ووقف كافة الانتهاكات ضد المدنيين".
وشدد بن فرحان: "تتصاعد الانتهاكات الإنسانية والجرائم البشعة ضد المدنيين الفلسطينيين ويستمر الحصار وعمليات التهجير القسري للمدنيين في غزة، ولا يمكن تبرير هذه المأساة الإنسانية بحجة الدفاع عن النفس".
وأضاف: "رسالتنا اليوم واضحة.. يجب إيقاف الحرب فورًا، وتثبيت حالة لوقف إطلاق النار، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإطلاق الأسرى والرهائن".